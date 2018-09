FT: järgmised pangad tõmbavad tegevust Baltikumis koomale

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Nordea ja DNB on viimased näited pankadest, kes otsustavad tõmmata koomale oma tegevust Balti riikides, kirjutab Financial Times.

Danske Bank, mis saanud suure mainelöögi rahapesuskandaalist panga Eesti filiaalis, müüs aastaid tagasi oma Leedu ja Läti jaeärid Swedbankile ning on viimastel kuudel öelnud, et tõmbab oma senist tegevust Baltikumis veelgi enam koomale.

Põhjamaade suurpangad sisenesid Baltikumi teadupärast sajandi alguses, ent said kõvasti kõrvetada, kui finantskriis nii Eestit, Lätit kui ka Leedut põletas. Kui Swedbank ja SEB on Baltikumis jätkuvalt aktiivsed, siis Põhjamaade üks tuntumaid pankasid Handelsbanken on otsustanud siinses piirkonnas üldse mitte tegutseda. Handelsbanki kõnetas enam Suurbritannia.

Tänane uudis sellest, et Luminoris ostab enamusosaluse ehk 60% USA investeerimisgigant Blackstone, toetab seniseid arenguid. Blackstone'i jaoks on tegu esimese suurinvesteeringuga Baltikumi.

Sealjuures on Blackstone’il hiljem võimalus oma osalust Luminoris veelgi suurendada, sest Nordea võib oma 20%lise osaluse samuti maha müüa. DNB on teatanud, et oma osa müügist nad huvitatud pole.

Nordea on kommenteerinud, et otsus müüa tulenes panga soovist aktiivsemalt tegutseda just Põhjamaades. Nordea ostis sel aastal ära Norra Gjensidige Banki. Nordea personaalpanganduse juht Topi Manner ütles Financial Timesile, et müügist saadud raha saab pank kasutada keskendumiseks Põhjamaade turule.

DNB finantsjuht Kjerstin Braathen ütles Financial Timesile omakorda, et pank ei loobu osalusest Luminoris, sest näeb pangal häid kasvuvõimalusi. „Pangal on tugev digitaalne fookus, andekas meeskond ning lai tegutsemine Baltikumis," kiitis ta.

Blackstone’i vanem-tegevdirektor Nadim El Gabbani kommenteeris, et Luminori ostmine on hea investeering. „See on põnev võimalus investeerida suurepärasesse ärisse atraktiivsel turul,“ kommenteeris ta.

Luminor teatas täna, et pangas omandab 60% osaluse Blackstone’i erakapitali investeerimisfond. Nordea ja DNB osaluseks jääb kummalegi 20%. Blackstone investeerib Luminori umbes miljard dollarit.

Blackstone'i valitsetavate varade hulk ulatub 440 miljardi dollarini. Blackstone on viimase 30 aasta jooksul paigutanud ligikaudu 5 miljardit dollarit omakapitali 20 eri finantskontserni investeeringusse.