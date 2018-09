Kolm põhjust krüptorahasse usu kaotamiseks

Äripäev 19. september 2018, 09:34

„Me ju ütlesime,“ kirjutasid võidu maailma eri paikade analüütikud, kui krüptoraha hakkas kolinaga oma väärtust kaotama, kirjutab Peeter Koppel.

SEB privaatpanganduse strateeg kirjutab, et ustavaid krüptosõpru on ilmselt maakera igas paigas ning kindlasti leidub neid ka Eestis, millest on viimaste kuude jooksul saanud kodu mitmele krüpto-FinTechile. "Samas viitab reaalsus sellele, et järjekordne mull on juba lõhkenud. Kuidagi teisiti on raske nimetada olukorda, kus hinnalangused on võrreldavad sellega, mis tavaliselt on ajalooliselt tähendanud mingi olulise ajastu lõppu. Need, kes usuvad krüptoraha teise tulekusse, võivad hakata tahtma prognoosima turupõhja punkti. Enne aga pakun kolm põhjust, miks seda mitte teha," kirjutas Koppel.

Koppel sõnastas kolm põhjust, miks usk krüptorahasse võiks kaduda.

1. Krüptovaluuta põhiline probleem on selles, et ta polegi paraku sisuliselt valuuta ega raha. Otsi palju tahad, aga krüptovaluutat ei saa endiselt kasutada laiaks arveldamiseks, ostlemiseks, sellega hüvede eest maksmiseks. Eestlastele tuntud firmadest saab sellega arveldada vaid AirBalticu kodulehel, kuid on see piisav põhjus krüpto soetamiseks? Arveldusühikuna ei toimi „krüptovaluuta“ mitte kuidagi, seega ärme lase end nimega segadusse ajada.