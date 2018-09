Nafta hind tõuseb edasi

Nafta jätkas täna tõusu, sest USA naftavarud langesid juba viiendat nädalat järjest. Varsti jõustuvad ka Iraani sanktsioonid, mis vähendab pakkumist, vahendab Bloomberg.

WTI toornafta hind on täna tõusnud 0,7 protsenti ja Brent on lisanud 0,4 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 71,59 ja 79,59 dollarit.

USA valitsus teatas, et Ühendriikide naftavarud langesid madalaima tasemeni alates 2015. aasta veebruarist. Cushingi naftahoidlas kahanesid varud juba teist nädalat järjest. Suuresti on põhjuseks USA naftaekspordi kasv, mis tõusis eelmisel nädalal kõrgeimale tasemele alates juulist.

USA kehtestab peagi Iraani naftaekspordile sanktsioonid ning ka see mõjutab märkimisväärselt turge. Alates augustikuus saavutatud põhjast on nafta kallinenud umbes 10 protsenti, vaatamata sellele, et kaubanduspinged on teravnenud. Saudi Araabia teatas, et nemad on rahul, kui Brenti toornafta hind on 80 dollarit barrelist.

„Cushingi varude vähenemine on aidanud WTI toornaftal kiiremini tõusta ning Brent läheneb 80 dollari tasemele,“ ütles UBS Groupi analüütik Giovanni Staunovo. „Turgude tähelepanu läheb nüüd Alþeerias toimuvale OPECi kohtumisele.“