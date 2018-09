Kas AMD aktsia kukub jälle kokku?

Ainult tellijale

AMD aktsia on tõusnud kõrgeima tasemeni alates 2006. aasta maist ning see on osa investoreid murelikuks muutnud, kirjutab CNBC.

„Taolised paraboolsed tõusud lõppevad reeglina väga kehvasti,“ ütles Johnson. „Ma ei aja seda aktsiat taga. Ma ootan, kuni aktsia tuleb ise minu juurde ja pakub head võimalust.“

Changico Globali tegevjuht Gina Sanchez hoiatas, et AMD kõrge hinnatase peaks olema investoritele hoiatuseks. See peaks ettevaatlikuks tegema ka terve tehnoloogiasektori suhtes. „Hinnatase on problemaatiline,“ ütles Sanchez reedel. „See viitab sellele, et tehnoloogiasektor võib olla mullis.“

AMD on alates 2015. aasta septembrist tõusnud ligi 1900 protsenti. Ettevaatav hinna ja kasumi suhe on 55 juures, mis on sektori keskmisest (14) tunduvalt kõrgem. Tänavu on aktsia tõusnud 217 protsenti.

„See on väga kõrge hind ning hiljem sisenedes on väga raske head tootlust teenida,“ lisas Sanchez.