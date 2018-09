Börs: keskpank rusus indekseid

Kolmapäeval lõpetasid USA börsiindeksid punases, reageerides Föderaalreservi intressimäärade taaskordsele tõusule ning keskpanga edasistele majandusprognoosidele.

Sektoritest oli langejate esireas pangandus - S&P 500 vastav haru (.SPSY) kahanes 1,27%, kuna pangad on sunnitud Föderaalreservi lühiajaliste intressimäärade mõjul ka oma intresse tõstma - samas kardetakse, et see võib majandustsükli praeguses seisus aga tuua kaasa laenumahtude vähenemise. Odavnesid Bank of America (-1,76%), Wells Fargo (-1,97%), Citigroup (-1,44%) jt. Pankadele järgnesid dividende maksvad kommunaalteenuste pakkujad ja kinnisvarafirmad, mis konkureerivad tootluse poolest üha ahvatlevamaks muutuvate (ja aktsiatega võrreldes ka hulga turvalisemate) USA riigivõlakirjadega.