Daimler saab esimese mittesakslasest juhi

Daimler on Mercedes-Benzi emafirma

Daimler AG teatas kolmapäeval, et järgmisest aastast saab ettevõtte uueks tegevjuhiks rootslane Ola Källenius, vahendab CNBC.

Källenius asendab praegust tegevjuhti Dieter Zetschet, kes plaanib 2021. aastast juhtima hakata ettevõtte järelevalvenõukogu. Mõlemad otsused tuleb Daimleri aktsionäridel ka kinnitada.

Kõik Daimleri varasemad tegevjuhid on olnud Saksa päritolu ning välismaalane pole ettevõtet varem juhtinud.

„Källenius on töötanud Daimleris mitmetel erinevatel positsioonidel. Ta on lisaks minu austusele välja teeninud ka mu kolleegide austuse. Tal on väga head teadmised mitmel erineval alal. Ta annab ka rahvusvahelise vaate,“ kommenteeris Zetsche.