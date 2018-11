Venemaa president Vladimir Putin arvab, et maailm peaks rahvusvahelises kaubanduses dollarit vältima. Foto: Scanpix

Putin: dollari mõjuvõim väheneb

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul nende vastu suunatud sanktsioonid ei tööta ning dollar on kaotamas globaalset mõjuvõimu, vahendab MarketWatch.

Putin ütles, et Ameerika Ühendriigid ja teised riigid, kes Venemaale sanktsioone kehtestavad, tulistavad endale jalga. Tema sõnul on märgata juba palju tõendeid selle kohta, et Ühendriikide dollari ülemaailmne mõjuvõim on kiiresti vähenemas – dollar on praegu maailma reservvaluuta.

Venemaa rubla on tänavu dollarisse odavnenud 13 protsenti, suuresti on põhjus USA kehtestatud sanktsioonid Venemaale.

Putin rääkis, et mitmel riigil on aina rohkem motivatsiooni rahvusvahelises kaubanduses dollarit vältida. Nii Venemaa kui ka Hiina on juba alates finantskriisist kutsunud teisi riiki üles regionaalsete reservvaluutade loomiseks.