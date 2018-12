Priske ostupakkumise ootus lennutas soomlaste pilvefirma aktsiat

Foto: EPA

Reedel kinnitas Soome pilveteenuste ettevõte Basware, et selle USA konkurent Tradeshift on pannud paika esialgse summa ostupakkumise tegemiseks.

Kuuldused plaanitavast tehingust hakkasid levima juba novembri keskpaigas, lükates Basware'i Helsingi börsil kaubeldava aktsia tollal kõigest paari tunniga enam kui 40% kõrgemale.

Reedel sai maksu- ja arvehaldustarkvara pakkuva ettevõtte väärtpaber aga uue tõuke pärast telekanalis Bloomberg avaldatud teavet, et Tradeshift plaanib osta soomlaste firma hinnaga 45 eurot aktsia kohta. Helsingi börsil nõudmisel andis Basware teada, et uudis vastab üldiselt tõele, kuid plaanitava ostupakkumise suurus on hoopis 48 eurot aktsia eest.

Pakkumise lõplik suurus võib sellegipoolest veel muutuda, hoiatas juhatus aktsionäre. Samuti peab Tradeshift enne pakkumise tegemist ja selle ajal täitma mitmesuguseid regulatiivseid nõudeid, mille tõttu ei ole protsessi käivitumine sugugi kindel.

Basware'i aktsia kallines reedel umbes 9,5%, jõudes 39,7 euro tasemeni. Rohkem kui 50 riigi tegutsev pilvetarkvara pakkuja jõudis põhjanaabrite börsinimekirja 2000. aastal, alustades kauplemist hinnaga 24 eurot aktsia kohta.