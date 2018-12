Börs: kõikuv päev olulist muutust ei toonud

Kauplemine New Yorgi aktsiabörsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Scanpix

Teisipäevane börsipäev lõppes USA laiapõhjalisele aktsiaindeksile väikeses miinuses ning tehnoloogiaindeks Nasdaqile plussis.

Teisipäevast kauplemispäeva alustati üle üheprotsendilise tõusuga, kui varahommikune kõne USA ja Hiina kaubandusläbirääkijate vahel tõi turgudele positiivset ootust, et kaubandussõja vaherahu plaaniga minnakse konkreetsemaks. Samuti tulid Hiinast teated, et valmistatakse ette otsust USA-s toodetud autode importtolli kärpimisest 40% pealt 15% peale.

Börsipäeva keskel hakkasid börsiindeksid siiski allapoole vajuma, kui president Trump kohtus Valges Majas opositsiooniliidritega, kus ta ütles, et teatud valitsusasutused jäävad peale 21. detsembrit rahastuseta ning peavad oma tegevuse ajutiselt peatama, juhul kui parlament ei kiida heaks Mehhiko piiritõkke rajamist.

Laiapõhjaline S&P 500 indeks püsis sisuliselt eilsel tasemel, langedes 0,9 punkti 2636,8 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0,22% ning Nasdaqi tehnoloogiaindeks tõusis 0,16%. USA WTI naftasegu hind kerkis 1,4% 51,72 dollarile, USA 10-aastase võlakirja tulumäär kerkis 2,3 baaspunkti võrra 2,879%-ni.

Google'i tegevjuhi Sundar Pichai esinemine USA esindajatekoja komisjoni ees suuri uudiseid ei toonud. Märkida tasub vaid seda, et Pichai rõhutas, et praegu pole Google'il plaanis Hiina turule oma otsingumootoriga uuesti siseneda. Google'i emafirma Alphabeti aktsia kerkis 0,8%, Hiina interneti- ja otsingumootori firma Baidu aktsia langes 1,3%.

Aktiivsemalt kaubeldud aktsiatest kerkis Twitteri aktsia 3,1% ning Nokia aktsia 2,8%. Samal ajal eile Hiinas väikese kaotuse saanud Apple’i aktsia langes täna 0,6% ning lähema aja kasvuväljavaadetest ilma jäänud Wells Fargo panga aktsia 2,1%.

General Electricu aktsia tegi uue viimase 52 nädala põhja 6,66 dollari peal, lõpetades päeva 2,5% miinuses 6,76 dollaril. Nüüd on GE aktsia viimasest kvartalitulemuste avaldamisest 30. oktoobril kukkunud 33% ning vahepeal pole ettevõtte börsiväärtusel aidanud kerkida ka uue tegevjuhi Larry Culpi ametisse nimetamine.

„Turul on raske samade uudiste peale kaks korda tõusta. Turg avanes Hiinaga kaubandusleppele jõudmise ootuste mõju all. Kaubandus tähendab pikaajalist läbirääkimist, nii et käegakatsutavat tulemust ei tulek, kui alles läbirääkimiste lõppfaasis. Nii et kõikidesse sellistesse tõusudesse suhtutakse kahtlusega, eriti arvestades tugevat allapoole tulevat trendi alates oktoobrist,“ ütles Bairdi juhtiv investeerimisstrateeg Bruce Bittles Marketwatchile.