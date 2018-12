USA ja Hiina kaubandussõjas sõlmitud vaherahu on viinud USA futuurid tugevalt rohelisse, mis lubab õhtuks ennustada tugevat rallit. Optimism on vallutanud ka Euroopa turud.

Nii on Dow Jonesi futuurid plussis 2 protsendi ehk 539 punktiga. Pea sama palju on kerkinud S&P 500 futuurid, mis hüppasid 53,95 punkti võrra. Kõige rohkem on plussis Nasdaq 100 futuurid, seda 2,57 protsendi võrra.