USA presidendi Donald Trumpi tariifiähvardused mõjuvad halvasti ettevõtete kasumile. Foto: EPA

Kasumite kuivamine ähvardab aktsiaturgu

Kuigi USA-Hiina kaubanduspinged võivad esmapilgul abstraktsed tunduda, hoiatavad Reutersi analüütikud, et see võib ettevõtete kasumeid veelgi vähendada. Juba näitavad USA suurkontsernide kasumiprognoosid, et Donald Trumpi maksukärbete mõju on vähenemas ja kasumit on aina keerulisem koju tuua.

Wall Streeti analüütikud on välja arvestanud, et kui varem oodati järgmiseks aastaks S&P 500 indeksi ettevõtetele keskmiselt 10,2protsendist kasumi kasvu, siis nüüd on prognoosi korralikult kärbitud – kasvu nähakse vaid 8,2 protsendi juures. Analüütikud on praegu äraootaval seisukohal – ehk tuleb seda numbrit veel tublisti allapoole korrigeerida.

Kui pole kasvu, pole kasumit, kui pole kasumit, pole investoritele dividende ega aktsiate tagasiostu ega aktsia enda tõusugi. Selles hirmus on paljud investorid viimastel nädalatel aktsiaid müüma asunud. S&P 500 indeks on ainuüksi viimase kolme kuuga kaotanud enam kui 8% oma väärtusest – ja seda hoolimata tugevatest kvartalitulemustest, mida USA suurkontsernid esitlesid, sest sama hingetõmbega kärbiti ka kasumiprognoose. Kõige rohkem on kasumites kaotada tehnoloogia- ja kommunikatsioonisektoril, mida kimbutavad üha karmistuvad regulatsioonid ja andmelekkeskandaalid.

Kuid analüütikutele ei tee muret vaid aktsiad: “Strateegid kardavad nüüd, et majandus võib aeglustuda, samal ajal kui intressimäärad aina tõusevad,“ kirjutas Reuters. Fedilt oodatakse detsembris intressimäärade tõstmist, samal ajal kui Euroopa aeglustuv majandus ei luba Euroopa Keskpangal liiga julgelt intressimäärade kallale asuda, kuigi inflatsiooninäit on juba 2% ligi jõudnud.