Kuidas on läinud aktsiasoovitustel?

Praeguseks on Ameerika Ühendriikide aktsiaturud jõudnud 14 kuu madalaimale tasemele. Suur osa muu maailma turgudest vaevleb juba mitmendat kuud pidevas languses. Ootused on kehvad, jõuluralliks oleks tarvis imet.

Kui ainult ennustuste järgi portfelli juhtida, on investeerimine tõepoolest nagu kasiino – kas läheb punasele või mustale. Foto: Andriy Popov, Panthermedia/Scanpix

Standard & Poor's 500 indeks on tänavu kukkunud 5%, Stoxx 600 lausa 12%, kuid see on nohu Hiina aktsiate kõrval, mis on odavnenud 22%. Vaid üksikud turud on plussis – näiteks äsja võimuvahetuse läbi teinud Brasiilia. Kas see tähendab kriisi?