Softbank telco aktsiaemissiooni käigus koguti 23,5 miljardit dollarit – viimati sai turgudelt korraga nii palju raha 2014. aastal, mil turule tuli Hiina e-kaubanduse gigant Alibaba. Foto: Reuters/Scanpix

Viimase aja suurim IPO kukkus läbi

Softbank telco aktsia langes börsidebüüdil enam kui 14 protsenti, sest investorite huvi Jaapani ajaloo suurima IPO vastu oli kesine, vahendab Reuters.

Põhjuseks võib pidada seda, et mobiilseid teenuseid pakkuval Softbankil on olnud probleeme klientide teenindamisega ning ettevõte on avatud telekomiseadmeid tootva Huawei suhtes. Softbank telco on osa suuremast SoftBank Group Corpist ning aktsiaemissiooni käigus kogus ettevõte 23,5 miljardit dollarit.

Taolised IPOd on Jaapani turu puhul küllaltki tavapäratud. Sellel aastal on toimunud riigis kokku 82 IPOt ning Sofbank on üks seitsmest firmast, mille turuväärtus langes esimesel päeval emissioonihinnast madalamale.

“Neil oli telefonivõrguga selle kuu alguses probleeme. Ka Huawei mõjutab. Softbankiga seoses pole häid uudiseid tulnud,” ütles investeerimisfirma Commons Asset Managementi investeeringute juht Tetsuro Ii.

Softbanki aktsia langes esimesel kauplemispäeval 14,5 protsenti ja sulgus 1282 jeenil. IPO hind oli 1500 jeeni.

Viimati toimus turgudel nii suur IPO 2014. aastal, mil Alibaba kogus New Yorgi börsilt 25 miljardit dollarit. Alibaba hoiab sellega ka IPOde edetabelis esimest kohta.