Frankfurdi börs. Foto: EPA

Euroopa börsid languses, Tallinn stabiilsem

Euroopa aktsiaturud on täna languses, sest nafta odavneb ning investorite peomeeleolu on pärast eilset suurt tõusu kadunud ka USAs. Tallinnas on langus aga küllaltki tagasihoidlik.

Stoxx Europe 600 indeks kukkus 1,3 protsenti, 331 punktile. Indeks lõpetas esmaspäeva 0,4protsendilise langusega, mille järel pandi turud pühade tõttu kinni. Ühtlasi on turud jõudnud täna viimase kahe aasta madalaima tasemeni.

Saksamaa DAX on täna kukkunud 2,2 protsenti, Itaalia FTSE MIB on kaotanud 1,8 protsenti ja Suurbritannia FTSE 1,2 protsenti. Prantsusmaal läks veidi paremini – kohalik aktsiaindeks odavnes 0,4 protsenti.

Tallinna börsiindeks OMX langes täna 0,6 protsenti, 1162 punktini. Suurimate langejate seas on PRFoods (-3,3%) Tallink (-1,95%) ja Baltika (-1,2%). Paremini on läinud Arco Varal (+3,7%), Harju Elektril (+2,6%) ja Ekspress Grupil (+1,9%).

USAs on täna aktsiad languses, mis on mõjutanud ka Euroopa investorite meeleolu. Tõsi, eile kallinesid USA aktsiad viimase üheksa aasta kiireimas tempos, aga tundub, et optimism pole ööd üle elanud.

Turud pani täiendava surve alla nafta hinna langus – Brent on täna odavnenud 2,2 protsenti ja WTI 2,1 protsenti. See on langema pannud ka energiasektori aktsiad.

Suurematest Euroopa aktsiatest odavnes Siemens 2,5 protsenti, Nestle kukkus 3,3 protsenti ja ravimifirma Novartis kaotas 2 protsenti.