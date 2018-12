USA aktsiafutuurid jälle languses

Ameerika Ühendriikide aktsiafutuurid on täna jälle järsult langenud, vaatamata sellele, et eile toimus võimas tõus, vahendab MarketWatch.

Täna on turud jälle langemas ning investorite optimism kadumas. Foto: Reuters

Dow Jonesi futuurid on langenud 1,5%, 22 545 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks on samal ajal kaotanud 1,6% ja kaupleb 2434 punktil. Nasdaq 100 futuurid on langenud juba 1,7%, 6170 punktini.

Eile tõusis Dow Jones lausa 1086 punkti võrra ning S&P 500 lisas 4,96%. Nasdaq Composite kerkis lausa 5,8%. Protsentides oli kõigi indeksite puhul tegemist suurima tõusupäevaga alates 2009. aasta märtsist. Eilse börsipäeva kohta saad pikemalt lugeda siit. Esmaspäeval kukkusid turud ligi 3%.

Kõik kolm indeksit on detsembris kukkunud vähemalt 10% ning Nasdaq püsib karuturul.