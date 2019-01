Pro Kapital on võlakohustuste refinantseerimiseks loonud kontakte finantsinstitutsioonidega väljaspool Eestit, samas ei välistata läbirääkimisi koduturul. Foto: Liis Treimann Jaga lugu:

Pro Kapital asub laene refinantseerima

Pro Kapital Grupp andis börsiteate vahendusel teada tulevastest investorkohtumistest, mille eesmärk on olemasolevaid võlakohustusi refinantseerida.

Kuigi enne konkreetse plaani selgumist ei saa ettevõtte rohkem infot anda, ütles finantsjuht Angelika Annus, et kontakte on loodud finantsinstitutsioonidega väljaspool Eestit. "Samas ei välista me võimalikke läbirääkimisi koduturul juhul, kui pakutavad tingimused sobivad,“ lisas ta.