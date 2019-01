TransferWise seab olulise Brexiti hääletuse ajaks naela ostule-müügile piirangud

Valuutakursid Foto: EPA Jaga lugu:

Valuutavahetusteenus TransferWise vähendab teisipäeval ajutiselt Ühendkuningriigi vääringuga tehtavate tehingute piirmäära, et vältida parlamendis läbi viidava Brexiti hääletusega kaasnevat volatiilsust, kirjutab Bloomberg.

Eesti juurtega Briti valuutamaakler TransferWise kehtestab 10 000-naelase piirangu Ühendkuningriiki sisenevatele ja sealt väljuvatele valuutakannetele teisipäeval kell 9 - erand kehtib 24 tundi. Hariliku reegli järgi lubab ettevõte teha kuni 1 miljoni naelsterlingi suuruseid ülekandeid.

TransferWise'i pressiesindaja Magali Van Bulcki sõnul paneb ettevõte kursid paika juba ülekande vormistamise ajal ja seetõttu võib äärmuslik volatiilsus mõjutada vahendaja võimet teenust pakkuda. Suuremate maksete tegemiseks soovitab ta need kas edasi lükata või mitme ülekande vahel ära jaotada.

Konkurendid WorldFirst ja FairFX piirmäärasid langetada ei kavatse, kuid valmistuvad sellegipoolest suuremateks turukõikumisteks, pikendades näiteks teeninduse vastuvõtuaega kuni õhtuni.

Teisipäeval asuvad Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja liikmed viimaks hääletama peaminister May Brexiti leppe üle. Kuna Euroopa Liidu ja Londoni vaheliste läbirääkimiste tulemusel sündinud kokkulepe pole aga isegi May enda erakonnakaaslaste seas soositud, siis näevad vaatlejad ette hääletuse ebaõnnestumist. Tol juhul on peaminister kohustatud esitama parlamendile kolme päeva jooksul nn plaan B, milleks võivad olla nii uued läbirääkimised Euroopa Liiduga, erakorralised üldvalimised, uus Brexiti referendum kui ka turgude kardetuim valik - Euroopa Liidust ilma leppeta lahkumine.

Jaanuari alguses vajus Briti naela kurss põgusalt 1,5 aasta madalaimale tasemele - 1,2441 dollarini. Esmaspäeval kerkis vääringu hind kiirelt ja jõudis 1,287 dollari taseme juurde.