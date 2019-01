Tõnu Mertsina: Hiina majandust ootab ees pehme maandumine

Hiina majanduskasvu aeglustumine neljandas kvartalis oli ootuspärane, kuna Hiina majandus saab tasapisi üha rohkem „valmis“ ning sellist majanduskasvu, nagu me aastaid tagasi nägime, ilmselt enam ei tule, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Swedbanki hinnangul Hiina majanduskasv lähiaastatel aeglustub ning valitsus viib majanduse oma stimuleerimisega pigem pehme maandumiseni. Kuigi riskid olukorra halvenemiseks on suurenenud. Mertsina sõnul hakkab Hiina valitsus lähiajal tõenäoliselt veelgi enam majandust stimuleerima – olgu see siis fiskaalsete või rahapoliitiliste abinõude kaudu. Välja on tuldud täiendavate maksulangetustega, pankade kohustusliku reservimäära võidakse vähendada, veelgi enam suunatakse investeeringuid infrastruktuuri, ja muud sellist. "Samas on Hiina valitsus üha rohkem sekkunud majandusse, sealhulgas tugevdanud oma haaret ka eraettevõtete tegutsemise üle. Võla ja riskide vähendamiseks on eraettevõtetel raskem juurdepääs laenudele. Samuti on pandud neile suuremad kohustused keskkonnanõuete täitmiseks," selgitas Mertsina.