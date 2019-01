Eluasemete müük USA-s langeb

(FILES) Californias Pasadenas oleva maja müük 2018. aasta juunis. Foto: EPA/ AFP PHOTO / Frederic J. BROWN

Täna avaldatud näitajate järgi langes detsembris olemasolevate eluasemete müük aastaga 10%, nii et näitaja läks viimase kolme aasta madalaimale tasemele, vahendab MarketWatch.

USA riiklik kinnisvaramaaklerite ühing andis teada, et olemasolevate eluasemete müügitempo oli detsembris 4,99 miljonit ühikut, kui arvestada sisse ka hooajast tulenev müügi muutus. Antud näitaja langes 2017. aasta detsembriga võrreldes 10,3% võrra ning oli madalam, kui MarketWatchi poolt küsitletud analüütikute konsensuslik prognoos, kui detsembris oodati 5,1 miljoni ühiku suurust müügitempot.

Terve 2018. aastal müüdi selle statistika kohaselt 5,34 miljonit olemasolevate eluaset, mis on nõrgim näitaja alates 2015. aastast.

Hoolimata müüginumbrite nõrkusest langes detsembris ka müümata eluasemete maht. Praeguse müügitempo juures läheb kõigi olemasolevate eluasemete müümiseks aega 3,7 kuud, kui see näitaja oli veel detsembris 3,9 kuud. Keskmiselt olid kinnistud detsembris müügis 46 päeva, kui novembris oli ühe kinnistu keskmine müügiperiood 42 päeva.

Mediaan müügihind oli detsembris 253 600 dollarit, mis on 2,9% võrra kõrgem, kui 2017. aasta detsembris.

„Lähiajal ootame tugevamaid eluasemete müüginumbreid ,“ ütles Bank of America Merrill Lynchi majandusanalüütikud MarketWatchile.

„Hüpoteeklaenude intressimäärade langus on väga hästi ajastatud kevadisele müügihooajale. Me arvame, et need koduostjad, keda peletasid turult eemale sügisel tõusnud intressimäärad, võivad seda näha võimalusena turule tagasi hüpata. Lisaks on ka tööjõuturg praegu väga tugev, mida näitab suur uute töökohtade loomise arv ning surve palkade tõstmiseks,“ lisasid analüütikud kommentaariks.