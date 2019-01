Deutsche Bank on Danske juhtumis uurimise all

USA Föderaalreserv (FED) uurib, kas Deutsche Bank New Yorgis jälgis Danske panga Eesti filiaali nimel tehtud ülekandeid nõuetekohaselt.

Deutsche Bank uurimise all. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

USA nõuab, et tema jurisdiktsiooni all tegutsevad pangad kontrolliksid kliente ja nende tehinguid võimalike rahapesu ja kahtlaste tehingute tuvastamiseks. FED on reguleerivate asutuste hulgas, mis tagavad pankadele nende ülesannete täitmiseks piisavad süsteemid.