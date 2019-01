Kahtlustus rahapesuskeemis pani Deutsche Banki aktsia hoopis tõusma

Deutsche Banki aktsia on hoopis täna tõusnud, vaatamata sellele, et pank sattus Föderaalreservi uurimise alla. Foto: Reuters Jaga lugu:

Deutsche Banki aktsia hakkas hommikul langema, sest Bloomberg kirjutas, et pank on rahapesuskeemide tõttu Föderaalreservi uurimise all. Hiljem aktsia aga tõusis, sest pank pole midagi valesti teinud.

Bloomberg kirjutas anonüümsetele allikatele viidates, et Föderaalreservi uurimine on alles algusjärgus ning püütakse aru saada, kuidas Deutsche Bank on seotud Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskeemidega.

Deutsche Bank on alustanud Föderaalreserviga koostööd. Panga enda sõnul mingit uurimist aga ei toimu. “See ei ole uurimine, aga oleme saanud regulaatoritelt palve teatud informatsiooni edasi anda. See ei üllata, et Danske juhtum pakub neile huvi ning sellest püütakse õppida. Deutsche Bank pakub ka edaspidi infot ning teeb uurimisasutustega koostööd,” ütles Deutsche Bank kolmapäeval CNBC-le.

Deutsche Banki aktsia on täna kallinenud 0,7 protsenti, 7,91 euroni.