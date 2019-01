Euroopa aktsiad tõusevad enne Euroopa Keskpanga otsust

Frankfurdi börs. Foto: EPA

Euroopa aktsiaturud tõusid täna enne Euroopa Keskpanga tähtsat kohtumist. Arvatakse, et volatiilsus võib kohtumise tõttu peagi suureneda, vahendab MarketWatch.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx Europe 600 kallines täna 0,4 protsenti, 356,5 punktini. Eile püsis indeks sisuliselt samal tasemel.

Itaalia FTSE MIB indeks tõusis lausa 1,2 protsenti ja Saksamaa DAX 30 lisas 0,7 protsenti. Prantsusmaa CAC 40 kallines pärastlõunaks juba 0,9 protsenti.

Euro kurss dollarisse langes täna 0,3 protsenti, 1,135 euroni. Briti nael odavnes 0,4 protsenti.

Eile lõpetas Wall Street positiivse noodiga ning tagasihoidlik optimism jõudis ka Euroopa turgudele. Turud ootavad pingsalt täna toimuvat Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi pressikonverentsi. Turud ootavad, et Euroopa Keskpanga president teadvustab eurotsooni tabanud riskide suurenemist.

Euroala majanduskasvu aeglustumine on teemas ka maailma majandusfoorumil Davosis, kirjutas Wall Street Journal. Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et Euroopa pole suutnud finantskriisist normaalselt taastuda ning see on tekitanud regioonis polariseerimist, populismi ja ebavõrdsust.