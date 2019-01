Baltika vähendab oluliselt äri Ida-Euroopas

Raskuste tõttu Ukrainas ja Valgevenes lõpetab Baltika ennetähtaegselt frantsiisilepingud sealsete partneritega, teatas ettevõte börsile.

Baltika on otsustanud Ida-Euroopas valitseva olukorra tõttu tõmmata sealset äri koomale. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Ukraina, Valgevene ja Venemaa keerulise majandusliku ja poliitilise olukorra tõttu on sealsetel turgudel Baltika frantsiisipartnerite müügimahud ning maksevõime oluliselt vähenenud. Seetõttu lõpetab Baltika selle aasta esimeses kvartalis ennetähtaegselt frantsiisilepingud Valgevene ja Ukraina partneritega. Koostööd Venemaa frantsiisipartneriga Baltika jätkab, kuid vähendatud mahus.

Ukraina frantsiispartneriga Baltika Retail Ukraina Ltd sõlmiti leping 2014. aastal ning Valgevene frantsiisipartneriga Valanga OOO 2013. aastal. Ukraina ebastabiilse majanduskeskkonna ja 2018. aasta novembris väljakuulutatud sõjaseisukorra tõttu on sealsed müügimahud järsult vähenenud. Keerulised majandusolud valitsevad ka Valgevenes, kus Baltika senine frantsiisipartner Valanga OOO on otsustanud väljuda moeärist.

Koostöös Venemaa frantsiisipartneriga OÜ Ellipse Group on koostatud kava kahjumlike poodide sulgemiseks ning kokku on lepitud uued kaubalähetuse ja maksetingimused.

Tulenevalt eelnevast hindab Baltika nõuded Ida-Euroopa partnerite vastu mitte täies ulatuses laekuvateks ja moodustab selleks 2018. aastal allahindluse reservi ligikaudses summas 1,2 miljonit eurot.

Lepingute lõpetamisel väheneb Baltika 2019. aasta hulgimüügi ja frantsiisi müügitulu hinnanguliselt 1 miljoni euro võrra.

Baltika aktsia hind on viimase aasta jooksul kukkunud üle 28% ja kaupleb Tallinna börsil 19 sendi juures.