Majaehitaja D.R. Horton loodab paremat kevadet

Majaehitus Nevada osariigis USA-s. Foto: Scanpix/REUTERS/Steve Marcus Jaga lugu:

D.R. Horton avaldas täna oma detsembris lõppenud esimese kvartali majandustulemused, mille valguses anti mõista, et praeguses keskkonnas võiks kevadel majade müük taas paranema hakata, vahendab Reuters.

Mahu poolest USA suurima majaehitaja D.R. Hortoni juht David Auld oli tulemuste järgsel pressikonverentsil USA eluaseme turu osas positiivselt meelestatud. Seda olukorras, kus majade müük langes detsembris viimase kolme aasta madalaimale tasemele ning eluasemete hinnakasv aeglustub.

„Turg käitub enam-vähem nii, nagu me oleme oodanud, võib-olla veidi paremini,“ ütles Auld. „Kui selline olukord jätkub, siis peaks kevadel saama inimesi lepingut sõlmima veidi kergemini,“ lisas ta.

Firma tootmisjuht Michael Murray lisas, et ta ootab kevadest tugevamat müügihooaega, kui oli eelmistel aastatel.

Majade hinnad on viimastel aastatel korraliku majanduskasvu ja kõrgemate tööjõu-, maa- ja materjalikulude mõjul tõusnud. Samuti on tõusnud ka intressimäärad, mis on ostjaid turult eemale peletanud.

Samas on eelmise aasta lõpust alates hakanud 30-aastase hüpoteeklaenu intressimäär allapoole tulema, sest Föderaalreserv on vihjanud, et ei tõsta intressimäärasid enam nii kiires tempos, kui varem oodati. Nii on 30-aastase hüpoteeklaenu intressimäär tulnud allapoole 5% taset, mis majaehitaja hinnangul võib aidata kinnisvaraturul uut ostuhuvi tekitada.

Analüütikute sõnul võiks Horton sellest võita, sest on rohkem keskendunud madalama hinnaga majadele, mis on atraktiivsed esmaste majaostjate jaoks.

„Me veel näeme, kuidas see teiste ehitajate jaoks kujuneb, kuid praegu arvan, et D.R. Horton võib olla ainus majaehtaja, mis näitab uute tellimuste osas aasta lõikes kasvu,“ ütles Morningstari analüütik Brian Bernard.

D.R. Horton ise 2019. majandusaasta prognoose ei teinud, öeldes vaid, et käesoleva aasta käive ja kasumimarginaal sõltub saabuva kevadhooaja tugevusest.

Detsembris lõppenud kvartalis näitas D.R. Horton käibe 5,6%-list kasvu 3,52 miljardi dollarini, mis oli veidi kõrgem, kui analüütikute prognoositud 3,51 miljardit dollarit. Puhaskasum kasvas aastaga 51,7% 287 miljoni dollarini ehk 76 sendini aktsia kohta, mis oli veidi madalam, kui analüütikute oodatud 78 senti. Uute majade tellimused kasvasid aastaga vaid 2,7% 11042 majani, mis on viimase viie aasta madalaim kasv.

D.R. Hortoni aktsia on täna langenud 4% 36,77 dollarini, mis teeb aastaseks languseks 26,1%. D.R. Hortoni turuväärtus on 14,3 miljardit dollarit.