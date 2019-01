LHV lõpetas aasta korraliku kasumiga

LHV Group lõpetas 2018. aasta neljanda kvartali 6,7 miljoni eurose konsolideeritud puhaskasumiga, suurendades kasumi terve aasta jooksul 27,2 miljoni euroni, teatas ettevõte börsile.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu tunneb eriti head meelt laenukasvu üle. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

LHV Group 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,2 miljonit eurot ehk 5,0 miljonit eurot rohkem kui 2017. aastal (+23%). Pank teenis kasumit 18,4 miljonit eurot, varahaldus 6,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse müük kasvatas kasumit 3 miljoni euro võrra. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus 2018. aastal oli 20,9% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 18,4%.

LHV Groupi laenuportfell kasvas aastaga 187 miljoni euro võrra (+26%) ja hoiused vähenesid 115 miljoni euro võrra (–7%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 112 miljoni euro võrra (+10%).

Laenud vedasid kasvu

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jäi LHV-l selja taha tugev kvartal: LHV Panga klientide arv suurenes viimases kvartalis 7500 võrra, aasta peale tuli juurde ligi 28 000 klienti.

"Eriti hea meel on meil tugeva laenukasvu üle, mis paisutas meie laenuportfelli aasta algusega võrreldes enam kui veerandi võrra," teatas Toomsalu pressiteates. "Jõudsime rekordini erinevate aktiivsusnäitajate poolest: rohkem kui kunagi varem on meil kliente, kelle palk laekub LHV panka, kes hoiavad siin varasid; varasemast rohkem tehakse makseid, kasutatakse meie pangakaarte, on sõlmitud investeerimislepinguid. Pangateenuste aktiivsem kasutamine väljendub hästi ka tavaklientide hoiuste kiires kasvus – aastaga kasvasid need 310 miljonit eurot."

Toomsalu tõi esile kvartali ühe olulisema sündmusena selle, et Moody’s kinnitas LHV Pangale investeerimisjärgu krediidireitingu tasemel Baa1 stabiilse väljavaatega, mis tagab väljaspool Eestit asuvatele garantiisaajatele LHV Panga garantiide aktsepteeritavuse. Lisaks hõlbustab see korrespondentsuhete loomist.

Laenudest kasvasid enim ettevõtete laenud. "Kuigi lõppenud aasta tulemusi on mõjutanud ühe kliendiga seotud laenude allahindlused, ei iseloomusta see kuidagi ärikeskkonda ega meie laenuportfelli, mis püsib tugevana," selgitas LHV Groupi juht.

Detsembris sõlmis LHV Pank lepingu Versobanki laenuportfelli ostmiseks. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

2018. aasta lõpuks ületas LHV Varahalduse juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,2 miljardi euro piiri. LHV II samba pensionifondide aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga ligi 600 kliendi võrra 178 000ni.

Suur huvi võlakirjade vastu

Novembris viis LHV Group läbi allutatud võlakirjade emissiooni mahuga 20 miljonit eurot. Toomsalu sõnul oli huvi suur: kokku märkisid LHV allutatud võlakirju ligi 1700 investorit summas üle 51 miljoni euro. "Võlakirjad on osa meie 45 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, millega tagame LHV kasvueesmärkide täitmist," lisas ta.

Toomsalu sõnul aitas LHV tugevale kvartalile kaasa see, et on püsinud hea majanduskeskkond. "Pikaajalises vaates teeb meile suurimat muret erinev arengukiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Järgmisele paarile aastale mõeldes on peamine stsenaarium siiski euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas," ütles ta.

Toomsalu märkis, et LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond – majanduskasv on olnud hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. "Ootame majanduskasvu aeglast kasvamist, samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks. Siseriiklike riskidena tuleb arvestada pingelise olukorraga tööjõuturul, ebastabiilse maksukeskkonnaga ning kasvavate riskidega ehitus- ja kaubandussektoris," selgitas ta.

Toomsalu sõnul on krediiditurg püsinud siiski tugevana: "Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe paranemas. Tähtajaks tasumata laenude osatähtsus on turul langenud alla 1%, olles suures osas allahindlustega kaetud."

LHV Groupi aktsia hind on sel aastal kukkunud üle 3% ja kaupleb Tallinna börsil veidi pealpool 10 eurot.