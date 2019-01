Reisilennukiäri nagu Vestmani ja Piibelehe vägikaikavedu

Hiina lennukitootja Comac esitab enda uut lennukit. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Lennufirmade Boeing ja Airbus võistlus maailma reisilennukitootmise esikoha pärast on kui “Pisuhännas” kirjeldatud vägikaikavedu: kord on Piibeleht peal ja Vestman all, siis jälle vastupidi. Mullu oli Boeingi kord võidurõõmu maitsta.

Boeing kogus eelmisel aastal tellimusi 893 reisilennukile, edestades 747 tellimust kogunud Airbusi suure edumaaga. USA firma võitis selle mõlemale ettevõttele nii tähtsa võidujooksu viieaastase vahega ja eelkõige seetõttu, et Euroopa konkurenti tabas 33 protsendine tellimuste langus.