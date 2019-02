Nissan sai Suurbritannia valitsuselt pärast Brexitit kopsaka pakkumise. Foto: EPA Jaga pilti:

Britid lubasid Nissanile pärast Brexitit üle 100 miljoni dollari

Suurbritannia valitsus tegi Nissanile vahetult pärast Brexitit 100 miljoni dollari suuruse pakkumise, et autotootja jätaks oma tootmise saareriiki ka pärast selle Euroopa Liidust lahkumist, vahendab CNN Money.

Ettevõtlusminister Greg Clark kirjutas toona Nissani juhatuse esimehele Carlos Ghosnile kirja, kus kirjutas, et autootoja võiks jätta kahe mudeli tootmise Inglismaale.

Ta kirjutas, et autotootjate toetamine on Brexiti kõnelustel kõrge prioriteet ning Nissanile tagatakse, et Euroopa Liitu on ka edaspidi võimalik Suurbritanniasse eksportida ning vastupidi.

Kirjas tehakse selgeks, et 80 miljoni naela (104 miljoni dollari) eest peaks Nissan Qashqai ja X-traili sportmaasturite tootmist Sunderlandis toetama. Seda Nissan ka 2016. aasta oktoobri lõpus tegi.

“Me saame aru, et Suurbritannial on oma panused mängus. Me toetame Sunderlandi tehase edasist tööd,” ütles Clark oma kirjas.

Nissan teatas sellel pühapäeval, et plaanid X-traili tootmiseks Sunderlandis külmutatakse. Ühe põhjusena toodi välja Brexitiga seotud ebakindlus. Brexitini on jäänud vähem kui kaks kuud ning jätkuvalt pole teada, kuidas Briti ettevõtted Euroopa Liitu kaupu eksportima hakkavad.

Clark ütles, et otsus on tema jaoks pettumus.

Sunderlandi tehases töötab praegu 6700 inimest, see avati 1986. aastal toonase peaministri Margaret Thatcheri poolt. Tegemist on Suurbritannia suurima tehasega, kust tuleb iga kolmas saareriigis toodetud auto.