Fiat Chrysleri selle aasta prognoosid olid oodatust kehvemad. Foto: EPA

Fiat Chrysleri nigelad prognoosid langetasid aktsiat

Fiat Chrysleri aktsia langes neljapäeval 10 protsenti, sest ettevõtte kasumi- ja rahavooprognoos oli nigel, vahendab Reuters.

Maailma suuruselt seitsmes autotootja teatas, et 2019. aastal peaks nende kohandatud maksueelne kasum (EBIT) ulatuma 6,7 miljardi euroni. Analüütikud ootasid, et ettevõtte prognoos on 7,3 miljardit eurot.

Terve 2018. aasta kohandatud kasum ulatus 6,7 miljardi euroni, mis tähendab, et tänavu kasumi kasvu ei oodata. Investorite jaoks tundub nüüd varem tehtud 2020. aasta prognoos liialt optimistlik – ettevõte ootab maksueelseks kasumiks 9,2–10,4 miljardit eurot.

2018. aasta tulemused olid ootustega suuresti kooskõlas. Aktsia langes peamiselt prognooside tõttu.

Ettevõtte aktsia on New Yorgi börsi eelturul langenud 10,8 protsenti, 15,48 dollarini.