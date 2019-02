Goldman: aktsiaturgudelt hõlptulu oodata ei ole

Wall Streetil oodatakse tänavu esimeseks kvartaliks börsifirmade kasumilangust. Foto: EPA Jaga pilti:

Investorid, kes loodavad tänavu aktsiaturgudelt kopsakat tootlust saada, peavad tõenäoliselt pettuma, ütles Goldman Sachsi aktsiate peastrateeg.

USA ja Euroopa aktsiaturud on pärast aasta lõpus toimunud järsku langust tublisti taastunud. Dow Jones on tänavu kallinenud enam kui 7 protsenti ja Euro Stoxx 600 on lisanud rohkem kui 6 protsenti.

“Euroopa aktsiaturud on nautinud tõusu nagu ka teised riigid. Aga fundamentaalset pilti vaadates võime öelda, et kasumikasv saab olema tänavu päris nõrk,” ütles Goldmani peastrateeg Peter Oppenheimer CNBC-le reedel.

“Tasub mainida, et me ootame küllaltki nõrka kasumikasvu pea kõigis regioonides. Just sealt saamegi kõhna või lameda turu idee, kus tootlused on madalad ning kauplemisvahemikud kitsad,” lisas ta.

Aasta alguses rääkisid Goldman Sachsi ökonomistid, et globaalse majanduslanguse riskid on turgude poolt ülehinnatud ning aktsiahindade langus on läinud liiga kaugele.

Selle tõttu langesid ka hinnatasemed liiga madalale, ütles Openheimer, kelle arvates on tänavune tõus juba sisuliselt ära toimunud ning erilist tootlust oodata ei ole.