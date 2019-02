Amazon loobus New Yorgi peakontori plaanist

Amazon loobus uue peakontori rajamisest New Yorgi Queensi linnaossa. Foto: Scanpix/REUTERS/Juan Carlos Ulate Jaga pilti:

Amazon teatas, et loobub New Yorgi peakontori plaanist, viidates kohalike poliitiliste liidrite vastuseisule, vahendab Reuters.

Amazon, mis oli eelmise aasta novembris otsustanud, et järgmised peakontorid tulevad New Yorgi Queensi linnaossa ning Washingtoni lähedale, teatas, et ei näinud “positiivset ja koostööaldist” suhtumist osariigi ja kohaliku linnavalitsuse poolt.

Kohalike poliitikute peamiseks probleemiks oli asjaolu, et Amazon pidi seoses peakontori rajamisega saama linna ja osariigi poolt 2,8 miljardi dollari ulatuses erinevaid toetusi ja maksusoodustusi.

Lisaks kartsid kohalikud Long Islandi linna elanikud, et Amazoni peakontori tulek tõstab üürihinnad kõrgele ning annab lisakoormuse niigi juba ülekoormatud metroo- ja kanalisatsioonisüsteemile.

Amazoni kiire plaanist loobumine tõi vastastikuseid süüdistusi ka poliitikute poolt. Nii süüdistas New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo kohaliku tasandi poliitikuid tehingu ebaõnnestumises ning New Yorgi linnapea Bill de Blasio süüdistas omakorda Amazoni.

“Me andsime Amazonile võimaluse olla hea naaber ning teha äri kõige suurepärasemas linnas maailmas,” ütles de Blasio. “Selle asemel, et kogukonnaga koostööd teha, viskas Amazon selle võimaluse minema.”