Visa ja Mastercard plaanivad tasude tõstmist

Visa pangakaart. Foto: Scanpix/REUTERS/Maxim Zmeyev Jaga pilti:

Kaks suurimat USA pangakaartide võrgustikku Visa ja Mastercard valmistuvad teatud tehingutasude tõstmist alates aprillist, kirjutas reedel Wall Street Journal, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.

Reutersi poolt vahendatud uudises tuuakse välja, et mõned hinnakirja muudatused on seotud vahendustasudega, mida kaupmehed peavad kaardimaksete pealt pankadele tasuma. Samuti peaksid artikli kohaselt üles minema need tasud, mida Visa ja Mastercard võtab kaarditehingute pealt pankadelt.

Visa pressiesindaja teatas, et aprillis tõepoolest jõustuvad teatud tasude tõusud, kuid ainult pankadele, mitte kaupmeestele.