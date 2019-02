Seis on nii hea, et enam paremaks minna ei saa

Kas tõesti enam paremaks minna ei saa? Just see küsimus seisab väga häid tulemusi näidanud Merko Ehituse juhi Andres Trinki ees, kes lubab sel aastal vaba raha ringlema panna, nähes samal ajal siinsel turul ka mitut tulevikku pärssida võivat faktorit.

Merko väljamakstava üheeurose dividendi üle Trink rõõmustab, kuid nendib samas, et see seab kõrgema lati tulevikuks. „Projekti juhtimise äris tunned alati, et see on mingite varasemate valikute või otsuste peegeldus,“ kommenteeris ta möödunud aasta häid ning aktsionäre rõõmustanud majandustulemusi. „Aga eks iga aasta peab vaatama, mis suunas edasi liikuda ja mis tulevik toob – ehitusvaldkond tähendab igapäevast võitlust,“ viitas ta sellele, et minevikku ei saa võtta enesestmõistetava indikaatorina tulevikku vaadates.