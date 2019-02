Walmarti tulemused panid aktsia kiiresti tõusma

Walmart suutis e-kaubanduse müüki hüppeliselt kasvatada. Foto: EPA

Walmarti eelmise kvartali tulemused olid oodatust paremad ning ettevõtte e-kaubanduse müük kasvas lausa 43 protsenti, vahendab CNBC.

Ettevõtet teatas ka, et jätab selle aasta müügiprognoosid samaks. Tegevjuht Douc McMilloni sõnul oli majanduskeskkond “soodne” ning see on aidanud Walmartil käivet ja turuosa suurendada.

Walmarti aktsia tõusis pärast tulemuste teatamist New Yorgi börsi eelturul ligi 5 protsenti.

Ettevõtte kasum aktsia kohta (kohandatud) oli 1,41 dollarit, analüütikud ootasid kasumiks 1,33 dollarit. Käive tõusis 138,79 miljardi dollarini, analüütikud ootasid 138,65 miljardi suurust käivet.

31. jaanuaril lõppenud kvartalis kasvas Walmarti puhaskasum 3,69 miljardi dollarini (1,27 dollarit aktsia kohta). Eelmise aasta samal ajal ulatus puhaskasum 0,73 dollarini aktsia kohta.

Väga hästi läks Walmarti e-kaubandusel, mille müük suurenes neljandas kvartalis lausa 43 protsenti. Terve aasta jooksul suudeti e-kaubanduse müüki kasvatada 40 protsenti, mis oli ka ettevõtte eesmärk. Walmart on teinud valdkonda väga suuri investeeringuid ning lisanud palju uusi tooteid. Lisaks sellele on ostetud väiksemaid e-kaubandusfirmasid.