Tagasi 09.05.25, 16:20 Suurim viga, mida esinedes tehakse Olles väga paljusid avalikke esinejaid kuulanud ja vaadanud, teab koolitaja Mihkel Kangur väga hästi, mis on esinemistel suurimad vead, õnneks on neid võimalik parandada.

Koolitaja Mihkel Kangur.

Foto: Tuuli Seinberg

Kangur tõi välja, et kõnelejatel puudub tihti sissejuhatus ja oma esinemise saavad nad käima alles poole peal.

Koolitaja Mihkel Kangur ütleb, et kui juhtimispaketti on avaliku esinemise kohustus suisa sisse kirjutatud, on esinemisoskused vajalikud ka ekspertidele, spetsialistidele ja mistahes elualade esindajatele. Paraku on sageli nii, et heade teadmistega ekspert ei suuda lavahirmu tõttu teadmisi edasi anda või pärsib oskamatu või puudulik ettevalmistus tulemust.

Õnneks on praktikaga võimalik esinemisoskusi arendada ning ka hallist slaidiusku hiirekesest TED-kõnelejaks kasvada. Saates tuleb juttu hea esinemise olulistest komponentidest, karisma kasvatamisest, oskuste lihvimise rätsepaülikonnast ja “ämbriprotsessist”.

