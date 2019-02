FAANGi aktsiate tehniline pilt jätkuvalt kehv

Vaatamata sellele, et tehnoloogiasektor on tänavu tublisti kallinenud, on suurem osa niinimetatud FAANGi aktsiate pikaajalise trendi indikaatoritest negatiivsed, vahendab MarketWatch.

Netflixi aktsial on viimasel ajal teistest FAANGi aktsiatest paremini läinud. Foto: Reuters

Tõsi, lühiajalised indikaatorid (50 päeva libisev keskmine) viitavad tõusu jätkumisele, aga pikaajalised indikaatorid (200 päeva libisev keskmine) viitavad languse jätkumisele nii Facebooki, Apple’i, Amazoni kui ka Alphabeti puhul. Ainuke ettevõte, mille pikaajalised indikaatorid on positiivsed, on Netflix.

200 päeva keskmine hind on tehnilises analüüsis võtmetähtsusega - sellest tasemest madalam hinnatase viitab langustrendile, kõrgem tase aga tõusutrendile. 50 päeva keskmise puhul tehakse järeldusi lühiajalise perspektiivi kohta.

Netflix on 200 päeva libisevast keskmisest (200 DMA) 6,3 protsenti kõrgemal ja 50 päeva libisevast keskmisest (50 DMA) 15 protsenti kõrgemal.

Facebooki aktsia kaupleb 200 päeva libisevast keskmisest 2,8 protsenti madalamal, aga 50 päeva keskmisest 9,6 protsenti kõrgemal.

Apple’i aktsia on 200 libisevast keskmisest 10,2 protsenti madalamal ja 50 päeva keskmisest hinnast 7 protsenti kõrgemal.

Amazoni aktsia on 200 päeva keskmisest 5,8 protsenti madalamal, aga 50 päeva keskmisest 14 protsenti kõrgemal.

Google’i emafirma Alphabet kaupleb 200 päeva keskmisest 0,4 protsenti madalamal ning 50 päeva keskmisest 4,5 protsenti kõrgemal.

Kui vaadata indekseid, siis Nasdaq Composite’il on 200 päeva keskmisest hinnast puudu 0,1 protsenti. 50 päeva keskmisest on indeks 4,5 protsenti kõrgemal. Dow Jones indeks on 200 päeva keskmisest aga 3,3 protsenti kõrgemal.