SEB aktsia reageeris Swedbanki skandaalile valuliselt

Kuigi SEB pank on jäänud rahapesuskandaalidest puutumata, reageeris aktsia Swedbanki skandaalile valuliselt.

Stockholmi börsiindeksi 30 osalise seas on langejad täna vähemuses, kuid pangaaktsiate langus on sellegipoolest kogu indeksi 0,18% miinuspoolele vedanud. Swedbanki aktsia on langenud 10,5% , SEB järgneb 3,5% langusega. Suurimate langejate seast leiab veel Nordea panga, kes on kukkunud 1%.