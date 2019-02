Riigiettevõtted ja rohkem raha Tallinna börsile

Eesti rahaturg vajab uusi tegijaid, väliskapitali ning alternatiivseid finantseerimisvõimalusi riskantsematele ja piiride taha vaatavatele ideedele, ohuna näevad eksperdid kapitalismivastaste teket, kes võivad oma teadmatuses arengut pidurdada.

Priit Alamäe. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Erakond Eesti 200 juhatuse liige Priit Alamäe rääkis Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“, et Eesti kapitaliturg on pankade poole kaldu. „Laenuraha on küll hästi kättesaadav, kuid seda ainult teatud tüüpi projektide jaoks, lisaks nõutakse tagatisi, milleks sobib tavaliselt vaid Eestis asuv kinnisvara, kuid kui keegi tahab väljapoole laieneda, siis see on suur mure,“ tõstatas ta probleemi.