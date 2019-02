Börs: Põhja-Korea vedas USA aktsiaid alla

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud lõpetasid päeva miinuses, sest tuumaläbirääkimised Põhja-Koreaga ebaõnnestusid. Oodatust parem neljanda kvartali majanduskasv aitas müügisurvet aga leevendada, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,3 protsenti, 25 916 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus samuti 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 2784 punktil.

Kõik indeksid tõusid veebruaris teist kuud järjest. Dow kallines veebruaris 3,7 protsenti, S&P 500 lisas 3 protsenti ja Nasdaq 3,4 protsenti.

USA president Donald Trump ei suutnud Põhja-Korea liidrit Kim Jong Uni veenda, et too tuumarelvadest loobuks. Trump loodab, et mingi lepe suudetakse siiski sõlmida.

Täna ilmusid ka USA majanduskasvu andmed – neljandas kvartalis kasvas Ühendriikide majandus 2,6 protsenti. MarketWatchi küsitletud analüütikud ootasid kasvuks 1,9 protsenti. See aitas turgudel mõnevõrra taastuda.

Nafta hind tõusis, kuld aga odavnes. Dollari kallines suuremate valuutade suhtes kokku 0,1 protsenti.