Börsile sihtiva Uberi kahjum vähenes

Uberi finantsseis muutus teises kvartalis tunduvalt paremaks – käive tõusis järsult ning kahjum vähenes, vahendab CNN Money.

CNNi kätte on jõudnud koopia Uberi tulemustest. Selgub, et ettevõtte käive tõusis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 63 protsenti, 2,8 miljardi dollarini. Kahjum ulatus 891 miljoni dollarini, mullu samal ajal saadi kahjumit 1,1 miljardit dollarit. Sõitude brutokäive tõusis 41 protsenti, 12 miljardi dollarini.

Mais teatas ettevõte, et teenis esimeses kvartalis kasumi, sest kaks välismaist äri müüdi maha konkurentidele. Uber avaldab regulaarselt oma tulemusi ka avalikkusele, kuigi selleks puudub kohustus.

„Meil oli jälle väga hea kvartal, kasvutempo on jätkuvalt muljetavaldav, arvestades seda, kui suureks me oleme juba paisunud,“ rääkis Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi. „Edasi minnes investeerime aina enam oma platvormi.“

Khosrowshahi alustas tegevjuhi tööd eelmisel aastal, sest ettevõttel ei läinud väga hästi. Uber on investeerinud ka teistesse valdkondadesse, olgu selleks jalgrataste või rollerite jagamine. Lisaks sellele on investeeritud ka toidu kohaletoimetamise teenustesse ja Lähis-Ida ning India turgudele.

Börsile järgmisel aastal

Ettevõte teatas, et kaalub börsile tulekut 2019. aastal.

Aga Uberil on jätkuvalt mitmeid väljakutseid, näiteks regulatsioonidega seotud probleemid. Eelmisel nädalal sai New Yorgist esimene USA linn, mis hakkas jagamismajandust piirama. Autode arvule on seatud piirang ning Uber ja Lyft peavad sõitjatele maksma miinimumpalka.

Isesõitvate autode arendamine on samuti mitmeid tagasilööke saanud. Selle aasta alguses sai Uberi isesõitva maasturi tõttu Arizonas inimene surma.