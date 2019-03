Kreeka plaanib juba teist võlakirjaemissiooni käesoleval aastal

Kreeka lipp lehvimas Akadeemia hoone kohal 20. augustil 2018. aastal, kui Kreeka lõpetas järjekorras kolmanda päästeprogrammi, milleks oli kolmeaastane Euroopa Stabiilsusmehhanismi programm. Foto: EPA-EFE/SIMELA PANTZARTZI

Kreeka valitsus plaanib sel nädalal väljastada oma teise võlakirjaemissiooni pärast riigi rahanduse päästmist teiste Euroopa Liidu riikide poolt, vahendab Reuters.

Kreeka plaanib väljastada 10-aastase tähtajaga võlakirja pärast seda, kui reedel kergitas Moody’se reitinguagentuur Kreeka valitsuse krediidiriski reitingut kahe astme võrra B1 peale. Reitingu tõstmine langetas Kreeka 10-aastase tähtajaga võlakirja tulumäära 3,6% peale, mis on viimase 12 aasta madalaim tase. Võrdluseks võib öelda, et eurotsooni võrdlusbaasiks oleva Saksa valitsuse 10-aastase võlakirja tulumäär on täna 0,16%.

Kreeka puhul oleks tegemist teise võlakirjaemissiooniga peale möödunud aasta augustis lõppenud kolmandat rahvusvahelist päästeprogrammi, mille järel jõudis Kreeka valitsus rahaliste vahendite osas taas kindlamale pinnale.

Uue 10-aastase võlakirjaga soovitakse investoritelt laenata 2 miljardit eurot ning tegemist oleks esimese nii pika tähtajaga võlakirjaga Kreeka puhul viimase kümne aasta jooksul.

Võlakirja julgustab väljastama jaanuari lõpus väljastatud 5-aastase tähtajaga võlakirja neljakordne ülemärkimine investorite poolt, mis viitab, et Kreeka võlakirjade vastu on huvi olemas. 5-aastase tähtajaga võlakirjad väljastati 2,5 miljardi euro suuruses mahus, intressimääraga 3,6%.

Enne rahvusvahelise päästeprogrammi lõppemist tõi Kreeka valitsus eelmise aasta kevadel turule 3 miljardi euro suuruses mahus 7-aastased võlakirjad, kuid seda võlainvestorite valvsa pilgu all.

Investorid arvestavad nüüd sellega, et Kreeka valitsusel on piisav rahapuhver, et maksta ära käesoleval aastal 12 miljardi euro ulatuses lõppevaid laene ning rahavarud on piisavad oma kohustuste katmiseks kuni 2021. aastani. Kreeka valitsuse rahapuhver on 27 miljardit eurot, mis on tulnud kapitaliturgudele müüdud võlakirjadest ning päästeprogrammi osaliselt kasutamata krediidiliinist.

Kreeka valitsuse võlakoormus on jätkuvalt eurotsooni kõrgeim, moodustades 176% aastasest sisemajanduse kogutoodangust.