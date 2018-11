Eelarve tasakaal on lollidele

Eelarve tasakaalu ja piiratud valitsusvõlga nõudvad niinimetatud Maastrichti kriteeriumid on ebateaduslikud, rumalad ja poliitilised, mis sunnivad vaesemaid Euroopa Liidu riike rahastama vanu ja rikkaid, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Igor Gräzin (Reformierakond).

Igor Gräzin Foto: Postimees/Scanpix

Kas itaallastel on hea elada? Muidugi on! Aga kreeklastel? Väga hea! Sakslastel kah pole viga. Aga meil? Nii ja naa. Nagu vanasti öeldi: selle "partei ja valitsuse" abiga läheb kah kuidagi. Eelmine "partei ja valitsus" kasutas aga ära kriisi, mille tulemusena said nad likvideerida vabaturu, ettevõtluse, innovatsiooni ja igasuguse tootluse. Hea kriis jäeti kasutamata ja hakati laduma sotsialismi aluskive selleks, et uus kriis tuleks raske. Rõhutan: eelmine majanduskriis andis tulemuseks sotsialistliku Eesti, milles kõik, mis majanduses oluline, kuulub riigile, erakonnale ja ametnikele. See tundus ülemustele nii mugavana, et siis, kui kriis mööda sai, jäeti riigimajandus alles.

Uus Põhjamaa likvideeris turumajanduse

Riigi Kinnisvara haldamiseks loodi eraldi riiklik kontor, kes ei oska vahetada ei põrandalaudu ega veekraane. Töö tegemiseks kutsuvad riigifirmad oskavaid ametimehi, kes võtavad raha kuidagi erilistviisi, kuna ametlikus majanduses neid mehi justkui ei ole. Riigimajanduse kroonijuveel, lennufirma Nordica, loodi seadusrikkumise piirimaadel selleks, et Estonian Air ära lõpetada, mille piinad tulnuks lõpetada aastaid enne. Praegune valitsus suutis rooli paremale keerata, aga ega sotside ja Reformierakonna riigimajanduse ehitamise kurssi tagasi keerata kah ei saa.