USA ja Hiina liiguvad kokkuleppe kursil

USA ja Hiina võivad peagi saavutada kaubanduskokkuleppe – Hiina kohustub järgima intellektuaalomandi kaitset puudutavaid nõudeid, kuid vabaneb vastutasuks osaliselt või täielikult Ühendriikide kehtestatud tollidest.

Kokkuleppe tulemusena kaotaks USA enamiku Hiina vastu kehtestatud imporditollidest, kuid selle eelduseks on Pekingi koostöövalmidus intellektuaalomandi kaitsel. Samuti eeldab USA, et Hiina hakkab ostma senisest märkimisväärselt rohkem Ühendriikide kaupu. Veel lubab Hiina madalamaid tolle USA põllumajandustoodetele ning keemia- ja autotööstusele.

Samas nõuab Hiina kokkuleppe saavutamise eeldusena, et USA vähendaks kiiresti Hiina kaupadele tolle vähemalt 200 miljardi dollari ulatuses, kirjutab Bloomberg. Tegemist on mahuga, mille ulatuses kehtestas USA president Donald Trump Hiinale lisatollid selle eest, et Hiina reageeris omapoolsete tollidega USA esimese ringi maksudele.

Üheks õrnaks kohaks kokkuleppe saavutamisel on ka ülejäänud tollide kaotamise aeg. USA soovib enne täielikult tollidest loobumist veenduda, et Hiina peab oma osast kokkuleppes kinni, kuid viimane sooviks näha kõigepealt tegutsemist just USA-lt.

Sellegipoolest suhtuvad turud leppesse positiivselt. Euroopa suuri ja keskmisi ettevõtteid ühendav Stoxx Europe 600 kerkis selle taustal pea pool protsenti ning hiina jüaan tugevnes dollari suhtes 0,2 protsenti.

Hiina liider Xi Jinping ja USA president Donald Trump peaks leppe küsimuses kohtuma ning selle alla kirjutama 27. märtsil.