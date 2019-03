Investor Toomase portfelli vaeslapsest sai suurim tõusja

Investor Toomase konverentsil rääkis Äripäeva börsitoimetuse juht ja investor Toomase meeskonna liige Juhan Lang, millised on need kümmekond õppetundi, mille investor Toomas on volatiilsete turgude aegadest kaasa võtnud.

Juhan Lang Foto: Raul Mee, fotograaf

Videoettekandes näeb ka seda, kuidas üks ja sama aktsia võib olla investori jaoks samal ajal elu parim ja elu halvim investeering.