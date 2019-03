Helsingi börs teeb mullust kaotust tasa

Möödunud aasta tagurpidikäiguga lõpetanud Helsingi börs on tänavu aasta alguses otsekui ümber tehtud: suurte börside tuules on terve börs näidanud üheksaprotsendist kasvu ja veerand aktsiatest on aastavahetusega võrreldes kosunud vähemalt 20% võrra.

Õigupoolest pöördus Helsingi börs kasvule juba jõulude ajal nii nagu mullugi, kuid erinevalt mullusest ei ole tänavune kasvutempo kohe jaanuari järel hääbunud.