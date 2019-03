Euroopa majandus on lõksus, kuhu investeerida?

Just nii küsis SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel täna toimuval KPMG aastakonverentsil Euroopast ja siinsetest investeerimisväljavaadetest rääkides. Peasüüdlasteks aeglasemalt arenev „paksu riiki“ viljelev Lõuna-Euroopa ning tekkinud võlaväsimus.

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel soovitab investeerida Euroopast väljapoole. Foto: Erik Prozes

„Siinne keskkond on ebameeldiv, keegi hoiuste pealt intresse ei maksa,“ rääkis Koppel ja lisas, et see on tingitud sellest, et keskpankadel pole võimalik intressimäärasid tõsta. „Sest samal ajal tõmmatakse kasvuprognoose allapoole ja rahatrükist ka loobuda ei saa,“ selgitas ekspert.