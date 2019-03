General Electric: ka see aasta saab olema ränk

General Electric. Foto: EPA

General Electric hoiatas täna investoreid, et ka 2019. aasta saab olema “julm,” aga pikem tulevik on juba helge, vahendab CNN Money.

Ettevõttele on tõsiseid probleeme tekitanud elektrienergia divisjoni kehvad majandustulemused. Tööstusseadmete äri negatiivne rahavoog võib tänavu ettevõtte teatel ulatuda lausa 2 miljardi dollarini.

See tähendaks, et võrreldes 2018. aastaga muutub olukord veelgi kehvemaks, sest mullu oli MRI masinate, lennukimootorite ja elektrijaama turbiinide müügist tulenev vaba rahavoog 4,3 miljardit dollarit.

GE prognoosib, et tänavu on kohandatud kasum 50-60 senti aktsia kohta. Wall Street ootab samal ajal kasumiks 70 senti aktsia kohta.

“GE väljakutsed on keerulised, aga me teame, kus probleemid on,” ütles ettevõtte tegevjuht Larry Culp. “Me vaatame neile otsa ja täidame uut strateegiat, mis parandab meie finantspositsiooni ja tugevdab kogu äri.”

Culp avaldas lootust, et kõne all oleva äri rahavoog muutub positiivseks juba 2021. aastal.

Investorid võtsid uudised küllaltki positiivselt vastu, sest ootused on juba pikalt väga madalad olnud. Aktsia on täna New Yorgi börsil kallinenud 2,5 protsenti, 10,3 dollarini.