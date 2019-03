USA uute kodude müük langes tublisti

Uute kodude müük on USAs langema hakanud, mis on suurendanud muresid majanduse jahtumise pärast. Foto: AFP

USAs langes uute kodude müük jaanuaris 6,9 protsenti, mis on majanduse jaoks murettekitav signaal, vahendab CNBC.

USA kaubandusministeerium teatas, et uute kodude müük ulatus jaanuaris 607 000ni. Võrreldes detsembriga langes näitaja 45 000 võrra.

Osaliselt saab numbrite languses süüdistada USA valitsusseisakut ja ka aktsiaturgude kiiret langust. Seda vaatamata asjaolule, et kinnisvaralaenude intressid aitasid leevendada kättesaadavusega seotud probleeme ja suurendasid inimeste ostuhuvi.

Kodude müük, mille ehitamisega ei ole veel alustatud, langes jaanuaris lausa 26,8 protsenti – see oligi kogumüügi peamiseks põhjuseks. Need kodude müük, mille ehitamisega on juba alustatud, kasvas veidi.

Näitaja oli madalam ka 2018. ja 2017. aasta jaanuarikuu numbritest. Uue majapidamise mediaan müügihind langes jaanuaris 3,8 protsenti, 317 200 dollarini.