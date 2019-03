Tallinna Kaubamaja tütred said riigikohtus lüüa

Tallinna Kaubamaja Grupi tütarfirmade vaidlus Tallinna linnaga müügimaksu üle sai reedel riigikohtust vastuse. Foto: Meeli Küttim

Riigikohus otsustas Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tütarettevõtjate mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetluses, et ei anna firmadele raha tagasi.

Tallinna Kaubamaja Grupp avaldas 11. augustil 2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot. Tallinna linn on tagastanud Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjatele aktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu koos intressidega kogusummas 509 000 eurot. Kuni praeguseni jätkus vaidlus mitteaktsiisikaupade puhul.

Riigikohus otsustas 15. märtsil, et ei rahulda Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjate (AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS) mitteaktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu tagastusnõudeid. Börsifirma teatel ei ole riigikohtu lahendil Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjate jaoks negatiivseid tagajärgi, kuna vaidlusalused müügimaksu summad on Tallinna linnale tasutud.