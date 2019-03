Börsid alustasid nädalat korraliku tõusuga

Sellel nädalal ootavad investorid Fedi otsust intressimäärade tõstmise kohta. Börsid on aga tugevale tõusule pöördunud.

Hiina Shanghai indeks tegi täna hommikul suure tõusu. Foto: imago/xinhua/Scanpix

Aasia börsidest enim tõusid Shanghai (+2%) ja Hang Sengi (+1%) indeksid. Tugevat tõusu näitasid ka Aasia Dow (+0,6%) ning Nikkei indeks (+0,6%). Tõusupäeva oodatakse ka Euroopas.

Analüütikud kirjutasid hommikul, et Aasia börs tõuseb vaatamata ebakindlusele USA-Hiina kaubandusleppe küsimustes. Eelnevalt teadaoleva info järgi pidanuks riikide esindajad kohtuma aprillis, et lepingule allkirjad alla saada, kuid Marketwatchi andmetel on kohtumine nüüd juunisse edasi lükatud.

„Aktsiaturud on kiiresti ja võimsalt oma detsembrikuisest madalseisust taastunud ning nõrga maailma majanduse tingimistes on turud väga haavatavad lühikestele kukkumistele,“ ütles AMP Capitali investeerimisstrateeg Shane Oliver Bloombergile. Samas leidis ta, et valuatsioonid on „OK, kasv mõistlik ja üldiselt peaks need 2019. aastal viisakaid kasumeid toetama“.