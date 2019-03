90ndad on tagasi: teksatootja aktsia tõusis esimesel kauplemispäeval 30%

Levi Strauss & Co aktsia tõusis esimesel kauplemispäeval ligi kolmandiku võrra. Foto: Shutterstock

Teksatootja Levi Strauss & Co aktsia tõusis täna New Yorgis toimunud esimesel börsipäeval ligi kolmandiku võrra, vahendab Reuters.

Ettevõtte jaoks ei ole see börsidebüüt. Levi Straussi aktsiatega hakati esmakordselt kauplema 1971. aastal, selgub New York Timesi raportist. 14 aastat hiljem viis Hassi perekond ettevõtte börsilt 1,6 miljardi dollari eest minema.

Täna alustati kauplemist uuesti ning aktsia on tõusnud 32 protsenti, 22,45 dollarini. See tähendab, et ettevõtte turuväärtus on juba 8,7 miljardit dollarit.

Ettevõte sai tänavu 165 aasta vanuseks ning börsile tullakse ajal, kus aktsiaindeksid on lähedal kõigi aegade rekorditele ja teksariiete populaarsus on jälle kasvamas. Sellele on kaasa aidanud 90ndate moetrendide levik – jälle on hakatud kandma kõrge vööga ja peenetriibulisi teksasid.

Levi Strauss plaanib IPO käigus saadud raha kasutada laienemiseks nii Brasiilias, Hiinas, Indias kui ka teistel arenevatel turgudel.

“Teksad on jätkuvalt väga populaarsed, nii tänaval kui ka moeetendustel. Me ei usu, et see trend niipea kaob,” ütles jaemüügi analüüsifirma Edited analüütik Reutersile. “Praegu on Levil väga hea võimalus see enda kasuks pöörata.”